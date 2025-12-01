Marché de Noël des Térébinthes Le Fret Crozon

Marché de Noël des Térébinthes

Le Fret 11 Rue du Moulin du Chat Crozon Finistère

Début : 2025-12-13 11:00:00

fin : 2025-12-13 18:00:00

2025-12-13

Vente des œuvres des élèves, festival de l’objet avec sa vente aux enchères, tombola dont les prix sont les œuvres des artistes enseignants, exposition des enseignants sur le thème: ‘Bleu’, gâteaux, vin chaud. .

Le Fret 11 Rue du Moulin du Chat Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 37 92 72 52

