Marché de Noël des Vignerons d'Oléron
Marché de Noël des Vignerons d’Oléron 37 Avenue de Bonnemie Saint-Pierre-d’Oléron samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël des Vignerons d’Oléron
37 Avenue de Bonnemie 17310 Saint-Pierre-d'Oléron
Début : 2025-12-06 09:00:00
fin : 2025-01-03 18:30:00
2025-12-06
Venez trouver des idées cadeaux au Marché de Noël des Vignerons d’Oléron!
Nous accueillons des créateurs locaux et des artisans dans notre salle VIP de la boutique.
Dégustation gratuite
37 Avenue de Bonnemie 17310 Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 00 65 contact@vigneronsoleron.fr
English : Vignerons d’Oléron Christmas Market
Come and find gift ideas at the Vignerons d’Oléron Christmas Market!
We welcome local designers and artisans to our VIP room in the boutique.
Free tasting
German : Weihnachtsmarkt der Vignerons d’Oléron
Auf dem Weihnachtsmarkt der Vignerons d’Oléron finden Sie tolle Geschenkideen!
Wir begrüßen lokale Designer und Kunsthandwerker in unserem VIP-Raum in der Boutique.
Kostenlose Verkostung
Italiano :
Venite a trovare qualche idea regalo al Mercatino di Natale dei Vignerons d’Oléron!
Accogliamo designer e artigiani locali nella nostra sala VIP della boutique.
Degustazione gratuita di vini
Espanol : Mercado de Navidad de Vignerons d’Oléron
¡Ven a buscar ideas para regalar en el Mercado de Navidad de Vignerons d’Oléron!
Damos la bienvenida a diseñadores y artesanos locales en nuestra sala VIP de la boutique.
Degustación gratuita de vinos
