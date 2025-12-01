Marché de Noël Descartes
Marché de Noël Descartes vendredi 12 décembre 2025.
Marché de Noël
Descartes Indre-et-Loire
Gratuit
Gratuit
Date : 
Début : 2025-12-12 16:00:00
fin : 2025-12-12 21:00:00
Début : 2025-12-12 16:00:00
fin : 2025-12-12 21:00:00
Date(s) :
2025-12-12
Manège pour enfants. Père Noël.
Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 42 06 agaillard@ville-descartes.fr
English :
Children’s carousel. Santa Claus.
German :
Karussell für Kinder. Weihnachtsmann.
Italiano :
Giostra per bambini. Babbo Natale.
Espanol :
Tiovivo para niños. Papá Noel.
