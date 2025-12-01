Marché de Noël Descartes

Marché de Noël Descartes vendredi 12 décembre 2025.

Marché de Noël

Descartes Indre-et-Loire

Gratuit

Début : 2025-12-12 16:00:00

fin : 2025-12-12 21:00:00

2025-12-12

Manège pour enfants. Père Noël.

Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 42 06 agaillard@ville-descartes.fr

English :

Children’s carousel. Santa Claus.

German :

Karussell für Kinder. Weihnachtsmann.

Italiano :

Giostra per bambini. Babbo Natale.

Espanol :

Tiovivo para niños. Papá Noel.

