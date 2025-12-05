Marché de Noël Salle Germinal Désertines

Marché de Noël

Salle Germinal 1 rue Guy Môquet Désertines Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 14:00:00

fin : 2025-12-05 21:00:00

Date(s) :

2025-12-05

L’association Art et Culture organise son Marché de Noël.

Salle Germinal 1 rue Guy Môquet Désertines 03630 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 97 85 23

English :

The Art et Culture association organizes its Christmas Market.

German :

Der Verein Art et Culture organisiert seinen Weihnachtsmarkt.

Italiano :

L’associazione Art et Culture organizza il suo mercatino di Natale.

Espanol :

La asociación Art et Culture organiza su Mercado de Navidad.

L’événement Marché de Noël Désertines a été mis à jour le 2025-11-20 par Montluçon Tourisme