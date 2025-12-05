Marché de Noël Salle Germinal Désertines
Marché de Noël Salle Germinal Désertines vendredi 5 décembre 2025.
Marché de Noël
Salle Germinal 1 rue Guy Môquet Désertines Allier
Tarif : – –
Début : 2025-12-05 14:00:00
fin : 2025-12-05 21:00:00
2025-12-05
L’association Art et Culture organise son Marché de Noël.
Salle Germinal 1 rue Guy Môquet Désertines 03630 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 97 85 23
English :
The Art et Culture association organizes its Christmas Market.
German :
Der Verein Art et Culture organisiert seinen Weihnachtsmarkt.
Italiano :
L’associazione Art et Culture organizza il suo mercatino di Natale.
Espanol :
La asociación Art et Culture organiza su Mercado de Navidad.
