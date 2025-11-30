Marché de Noël salle des fêtes St Martin Desnes
Marché de Noël salle des fêtes St Martin Desnes dimanche 30 novembre 2025.
Marché de Noël
salle des fêtes St Martin grande rue Desnes Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-11-30 10:00:00
fin : 2025-11-30 17:00:00
2025-11-30
Marché de Noël alimentaire et artisanale, photo avec le Père Noël, Atelier maquillage et coiffure, restauration et buvette, tombola. Un cadeau de bienvenue pour les enfants à retirer vers le Père Noël. .
salle des fêtes St Martin grande rue Desnes 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 81 20 53 91
