Marché de Noël d’Evriguet Salle communale Évriguet samedi 22 novembre 2025.
Salle communale Place René Marcadé Évriguet Morbihan
Début : 2025-11-22 16:00:00
fin : 2025-11-22 20:00:00
2025-11-22
Trouvez vos cadeaux pour vos proches et profitez des animations ! Restauration et buvette sur place. De 16h à 20h. .
Salle communale Place René Marcadé Évriguet 56490 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 80 47
