Marché de Noël d’Henrichemont Henrichemont

Marché de Noël d’Henrichemont

Place Henri IV Henrichemont Cher

Début : 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

2025-11-30

Venez partager la féérie de Noël au cœur d’Henrichemont !

Le marché réunit de nombreux exposants proposant miel, vins, bijoux, décorations et créations artisanales.

Entre animations, buvette, restauration et la visite du Père Noël, l’ambiance promet d’être conviviale et pleine de charme. Une belle sortie pour toute la famille à l’approche des fêtes ! .

Place Henri IV Henrichemont 18250 Cher Centre-Val de Loire +33 6 87 04 75 36 amicaleecolehenrichemont@gmail.com

