Marché de Noël d’Houdemont rue de Lorraine Houdemont

Marché de Noël organisé par le Comité des Fêtes de Houdemont.

Restauration et buvette sur place

Plus d’informations auprès du Comité des Fêtes par mail.Tout public

rue de Lorraine Complexe Sportif du Mancès Houdemont 54180 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 27 28 56 12 comitedesfeteshoudemont@gmail.com

English :

Christmas market organized by the Comité des Fêtes de Houdemont.

Catering and refreshments on site

Further information from the Comité des Fêtes by e-mail.

German :

Weihnachtsmarkt, organisiert vom Comité des Fêtes de Houdemont.

Verpflegung und Getränke vor Ort

Weitere Informationen erhalten Sie beim Comité des Fêtes per E-Mail.

Italiano :

Mercatino di Natale organizzato dal Comité des Fêtes de Houdemont.

Cibo e rinfreschi in loco

Ulteriori informazioni dal Comité des Fêtes via e-mail.

Espanol :

Mercado de Navidad organizado por el Comité des Fêtes de Houdemont.

Comida y refrescos in situ

Para más información, diríjase al Comité des Fêtes por correo electrónico.

