Marché de Noël d’Houdemont rue de Lorraine Houdemont

Marché de Noël d’Houdemont
rue de Lorraine Complexe Sportif du Mancès Houdemont Meurthe-et-Moselle
Gratuit
Samedi 2025-11-22 10:00:00
2025-11-23 18:00:00
2025-11-22 2025-11-23
Marché de Noël organisé par le Comité des Fêtes de Houdemont.
Restauration et buvette sur place
Plus d’informations auprès du Comité des Fêtes par mail.Tout public
rue de Lorraine Complexe Sportif du Mancès Houdemont 54180 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 27 28 56 12 comitedesfeteshoudemont@gmail.com
English :
Christmas market organized by the Comité des Fêtes de Houdemont.
Catering and refreshments on site
Further information from the Comité des Fêtes by e-mail.
German :
Weihnachtsmarkt, organisiert vom Comité des Fêtes de Houdemont.
Verpflegung und Getränke vor Ort
Weitere Informationen erhalten Sie beim Comité des Fêtes per E-Mail.
Italiano :
Mercatino di Natale organizzato dal Comité des Fêtes de Houdemont.
Cibo e rinfreschi in loco
Ulteriori informazioni dal Comité des Fêtes via e-mail.
Espanol :
Mercado de Navidad organizado por el Comité des Fêtes de Houdemont.
Comida y refrescos in situ
Para más información, diríjase al Comité des Fêtes por correo electrónico.
L'événement Marché de Noël d'Houdemont Houdemont a été mis à jour le 2025-10-23