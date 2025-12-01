Marché de Noël Die

Marché de Noël Die samedi 13 décembre 2025.

Marché de Noël

Place du Mazel Die Drôme

Tarif : 5 – 5 – EUR

5€ le mètre linéaire + 5€ si branchement électrique

Début : 2025-12-13 09:30:00

fin : 2025-12-13 19:00:00

2025-12-13

Si vous êtes commerçant, artisan, artiste ou association et que vous souhaitez participer, remplissez le formulaire via le lien ci-dessous en n’oubliant pas les pièces à fournir.

Place du Mazel Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes dgalliot@mairie-die.fr

English :

If you are a shopkeeper, craftsman, artist or association and would like to take part, fill in the form via the link below, and don?t forget to include all the required documents.

German :

Wenn Sie ein Händler, Handwerker, Künstler oder Verein sind und teilnehmen möchten, füllen Sie das Formular über den unten stehenden Link aus und vergessen Sie nicht, die erforderlichen Unterlagen mitzubringen.

Italiano :

Se sei un negoziante, un artigiano, un artista o un’associazione e vuoi partecipare, compila il modulo tramite il link sottostante e non dimenticare i documenti che devi fornire.

Espanol :

Si eres comerciante, artesano, artista o asociación y quieres participar, rellena el formulario a través del siguiente enlace y no olvides la documentación que debes aportar.

