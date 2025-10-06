Marché de Noêl

Place du Mazel Die Drôme

Tarif : 5 – 5 – EUR

5€ le mètre linéaire + 5€ si branchement électrique

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Si vous êtes commerçant, artisan, artiste ou association et que vous souhaitez participer, remplissez le formulaire. via le lien ci-dessous en n’oubliant pas les pièces à fournir.

.

Place du Mazel Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 08 77

English :

If you are a shopkeeper, craftsman, artist or association and would like to take part, please fill in the form via the link below, and don?t forget to include the required documents.

German :

Wenn Sie ein Händler, Handwerker, Künstler oder Verein sind und teilnehmen möchten, füllen Sie das Formular aus. über den untenstehenden Link und vergessen Sie nicht, die erforderlichen Unterlagen mitzubringen.

Italiano :

Se sei un negoziante, un artigiano, un artista o un’associazione e vuoi partecipare, compila il modulo tramite il link sottostante e non dimenticare di fornire tutti i documenti necessari.

Espanol :

Si es usted comerciante, artesano, artista o asociación y desea participar, rellene el formulario a través del siguiente enlace y no olvide aportar todos los documentos necesarios.

L’événement Marché de Noêl Die a été mis à jour le 2025-10-03 par Office de Tourisme du Pays Diois