Marché de Noël Diebling
Marché de Noël Diebling dimanche 2 novembre 2025.
Marché de Noël
Diebling Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2025-11-02 09:00:00
fin : 2025-11-02 18:00:00
Date(s) :
2025-11-02
Marché de Noël des Artisans Loco 2. Buvette et restauration sur place, tombola des artisans, concours de dessin, espace énergétique et bien-être, photographe avec fond de Noël, maquillage/coiffure express une trentaine de supers artisan(e)s dans une ambiance conviviale et festive ! Bénéfices de la journée au profit de l’Association Les Papillons visans à lutter contre toutes formes de violences faites aux enfants.Tout public
0 .
Diebling 57980 Moselle Grand Est
English :
Artisans Loco 2 Christmas Market. On-site refreshments and food, craftsmen’s tombola, drawing competition, energy and wellbeing area, photographer with Christmas background, express make-up/hairdressing by around thirty super craftsmen in a friendly, festive atmosphere! Proceeds from the day’s activities will go to Les Papillons, an association dedicated to combating all forms of violence against children.
German :
Weihnachtsmarkt der Handwerker Loco 2. Getränke und Essen vor Ort, Tombola der Kunsthandwerker, Zeichenwettbewerb, Energie- und Wellnessbereich, Fotograf mit Weihnachtshintergrund, Make-up/Frisuren-Express rund dreißig Super-Kunsthandwerker/innen in einer freundlichen und festlichen Atmosphäre! Der Erlös des Tages kommt dem Verein Les Papillons visans zugute, der gegen alle Formen von Gewalt gegen Kinder kämpft.
Italiano :
Mercatino di Natale di Loco 2 Artisans. Ristoro e cibo sul posto, tombola degli artigiani, concorso di disegno, area energia e benessere, fotografo con sfondo natalizio, trucco/parrucco espresso di una trentina di super artigiani in un’atmosfera amichevole e festosa! Il ricavato delle attività della giornata sarà devoluto a Les Papillons, un’associazione dedicata alla lotta contro ogni forma di violenza sui bambini.
Espanol :
Mercado de Navidad Loco 2 Artesanos. Refrescos y comida in situ, tómbola de artesanos, concurso de dibujo, espacio de energía y bienestar, fotógrafo con fondo navideño, maquillaje/peluquería exprés a cargo de una treintena de súper artesanos en un ambiente agradable y festivo Los beneficios de la jornada se destinarán a Les Papillons, una asociación dedicada a combatir todas las formas de violencia contra los niños.
L’événement Marché de Noël Diebling a été mis à jour le 2025-10-28 par FORBACH TOURISME