Marché de Noël Diebling
samedi 21 novembre 2026 · Diebling
Informations pratiques
Diebling
Marché de Noël
Diebling Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Samedi 2026-11-21 10:00:00
fin : 2026-11-22 18:00:00
Date(s) :
2026-11-21
Marché de Noël ambiance Médiévale, plongez dans la magie de Noël d’autrefois… Venez vivre une expérience incontournable en famille ! Restauration sur place, animations médiévales, spectacle de feu, contage d’histoire par Oeil de Pin, présence d’un photographe, entrée gratuite.Tout public
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Diebling 57980 Moselle Grand Est +33 3 87 02 50 27 contact.hachelor@gmail.com
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English :
Medieval-themed Christmas Market—immerse yourself in the magic of Christmas as it used to be… Come enjoy an unmissable family experience! On-site dining, medieval entertainment, a fire show, storytelling by Oeil de Pin, a photographer on hand, and free admission.
L’événement Marché de Noël Diebling a été mis à jour le 2026-09-01 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE FORBACH
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