Informations pratiques

Diebling

Marché de Noël

Diebling Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Samedi 2026-11-21 10:00:00

fin : 2026-11-22 18:00:00

Date(s) :

2026-11-21

Marché de Noël ambiance Médiévale, plongez dans la magie de Noël d’autrefois… Venez vivre une expérience incontournable en famille ! Restauration sur place, animations médiévales, spectacle de feu, contage d’histoire par Oeil de Pin, présence d’un photographe, entrée gratuite.Tout public

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Diebling 57980 Moselle Grand Est +33 3 87 02 50 27 contact.hachelor@gmail.com

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English :

Medieval-themed Christmas Market—immerse yourself in the magic of Christmas as it used to be… Come enjoy an unmissable family experience! On-site dining, medieval entertainment, a fire show, storytelling by Oeil de Pin, a photographer on hand, and free admission.

L’événement Marché de Noël Diebling a été mis à jour le 2026-09-01 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE FORBACH