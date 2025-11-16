Marché de Noël Dieue-sur-Meuse

Marché de Noël Dieue-sur-Meuse dimanche 16 novembre 2025.

Marché de Noël

Dieue-sur-Meuse Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-11-16 10:00:00

fin : 2025-11-16 19:00:00

Date(s) :

2025-11-16

Marché de Noël à Dieue-sur-Meuse, organisé Traditions Meusiennes.

Rendez-vous le 16 novembre, de 10h à 19h, à la salle des Associations.

Au programme 40 exposants, des animations, visite du Père Noël, buvette et restaurationTout public

Dieue-sur-Meuse 55320 Meuse Grand Est traditionsmeusiennes@gmail.com

English :

Christmas market in Dieue-sur-Meuse, organized by Traditions Meusiennes.

See you on November 16, from 10am to 7pm, at the Salle des Associations.

On the program: 40 exhibitors, entertainment, a visit from Santa Claus, refreshments and food

German :

Weihnachtsmarkt in Dieue-sur-Meuse, organisiert von Traditions Meusiennes.

Treffpunkt am 16. November, von 10 bis 19 Uhr, in der Salle des Associations.

Auf dem Programm: 40 Aussteller, Animationen, Besuch des Weihnachtsmanns, Imbiss und Getränke

Italiano :

Mercatino di Natale a Dieue-sur-Meuse, organizzato da Traditions Meusiennes.

Venite a trovarci il 16 novembre, dalle 10 alle 19, presso la Salle des Associations.

In programma: 40 espositori, animazione, visita di Babbo Natale, rinfreschi e cibo

Espanol :

Mercado de Navidad en Dieue-sur-Meuse, organizado por Traditions Meusiennes.

Venga a vernos el 16 de noviembre, de 10.00 a 19.00 h, en la Sala de las Asociaciones.

Programa: 40 expositores, animaciones, visita de Papá Noel, refrescos y comida

L’événement Marché de Noël Dieue-sur-Meuse a été mis à jour le 2025-10-09 par OT VAL DE MEUSE VOIE SACREE