Marché de Noël

dans la village Diges Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 15:00:00

fin : 2025-12-13 21:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Producteurs et créateurs locaux, animations enfants à petits prix, ateliers créatifs, luti’golf, hoho’vélo, maquillage, stand photo, tombola, buvette, croziflette, gaufres gourmandes, présence du père Noël de 119 à 21h. .

dans la village Diges 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté mairie.diges89@wanadoo.fr

English : Marché de Noël

L’événement Marché de Noël Diges a été mis à jour le 2025-12-09 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !