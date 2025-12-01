Marché de Noël Diges
Marché de Noël Diges samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël
dans la village Diges Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 15:00:00
fin : 2025-12-13 21:00:00
Date(s) :
2025-12-13
Producteurs et créateurs locaux, animations enfants à petits prix, ateliers créatifs, luti’golf, hoho’vélo, maquillage, stand photo, tombola, buvette, croziflette, gaufres gourmandes, présence du père Noël de 119 à 21h. .
dans la village Diges 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté mairie.diges89@wanadoo.fr
English : Marché de Noël
L’événement Marché de Noël Diges a été mis à jour le 2025-12-09 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !