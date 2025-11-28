Marché de Noël d’Illkirch Illkirch-Graffenstaden
Marché de Noël d’Illkirch Illkirch-Graffenstaden vendredi 28 novembre 2025.
Marché de Noël d’Illkirch
203 route de Lyon Illkirch-Graffenstaden Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-11-28
fin : 2025-12-21
Date(s) :
2025-11-28
Ce marché de Noël est de taille plus modeste que celui de Strasbourg mais il y a de nombreux stands et il se tient durant plusieurs week-ends. Il est idéal pour flâner avec les enfants sans se faire bousculer. Au programme, illuminations, ambiance joyeuse, ateliers, gourmandises à déguster, contes et présence du père Noël, bar éphémère de Noël avec des concerts chaque soir… Sans oublier toutes les idées cadeaux à glaner au fil des stands décorations de Noël, couronnes de l’Avent, créations originales… 0 .
203 route de Lyon Illkirch-Graffenstaden 67400 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 66 80 00
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché de Noël d’Illkirch Illkirch-Graffenstaden a été mis à jour le 2025-11-17 par Office eurométropolitain de tourisme, des loisirs et des congrès de Strasbourg