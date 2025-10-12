Marché de Noel

Place du marché Diou Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-20

Marché de Noel organisé par le Comité des Fêtes.

Stands de Noel, buvette.

.

Place du marché Diou 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 95 45

English :

Christmas market organized by the Comité des Fêtes.

Christmas stalls, refreshments.

German :

Weihnachtsmarkt, organisiert vom Comité des Fêtes (Festkomitee).

Weihnachtsstände, Getränkestand.

Italiano :

Mercatino di Natale organizzato dal Comité des Fêtes.

Bancarelle natalizie, rinfreschi.

Espanol :

Mercado de Navidad organizado por el Comité des Fêtes.

Puestos navideños, refrescos.

L’événement Marché de Noel Diou a été mis à jour le 2025-10-09 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire