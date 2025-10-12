Marché de Noel Diou
Marché de Noel Diou samedi 20 décembre 2025.
Marché de Noel
Place du marché Diou Allier
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-21
2025-12-20
Marché de Noel organisé par le Comité des Fêtes.
Stands de Noel, buvette.
Place du marché Diou 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 95 45
English :
Christmas market organized by the Comité des Fêtes.
Christmas stalls, refreshments.
German :
Weihnachtsmarkt, organisiert vom Comité des Fêtes (Festkomitee).
Weihnachtsstände, Getränkestand.
Italiano :
Mercatino di Natale organizzato dal Comité des Fêtes.
Bancarelle natalizie, rinfreschi.
Espanol :
Mercado de Navidad organizado por el Comité des Fêtes.
Puestos navideños, refrescos.
