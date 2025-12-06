Marché de Noël d’Isneauville Centre sportif du Cheval Rouge Salle Amélie Mauresmo Isneauville

Marché de Noël d’Isneauville

Centre sportif du Cheval Rouge Salle Amélie Mauresmo 1448 Route de Neufchâtel Isneauville Seine-Maritime

Début : Samedi Samedi 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Dénichez des trésors et soutenez le savoir-faire local dans une ambiance de Noël à l’occasion du marché artisanal riche de 40 artisans et d’un marché de Noël spécial enfants. Artisans, commerçants, producteurs locaux, artistes et particuliers proposeront une multitude de créations uniques décorations, gourmandises, maroquineries, bijoux, idées cadeaux originales…

L’incontournable vin chaud et des crêpes seront là pour vous réchauffer. Rendez-vous dans la salle Amélie Mauresmo du Centre Sportif du Cheval Rouge qui sera plongé dans l’esprit de Noël ! .

