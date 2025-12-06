Marché de Noël Dixmont
samedi 6 décembre 2025.
Dixmont Yonne
Tarif : – –
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06 22:30:00
2025-12-06
Programme
– Venue du Père Noël à 11h30 et 18h30 (stand photos)
– Nombreux esposants et artisants locaux
– Animations
– Buvette et restauration
De 10h à 17h à la salle des fêtes et de 17h à 22h30 dans le centre bourg. .
Dixmont 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 49 11 92 86
