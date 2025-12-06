Marché de Noël

Dixmont Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 22:30:00

Date(s) :

2025-12-06

Marché de Noël

Programme

– Venue du Père Noël à 11h30 et 18h30 (stand photos)

– Nombreux esposants et artisants locaux

– Animations

– Buvette et restauration

De 10h à 17h à la salle des fêtes et de 17h à 22h30 dans le centre bourg. .

Dixmont 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 49 11 92 86

English : Marché de Noël

German : Marché de Noël

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël Dixmont a été mis à jour le 2025-11-05 par OT Sens et Sénonais