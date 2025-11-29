Marché de Noël d’Oberhausbergen Oberhausbergen

Marché de Noël d’Oberhausbergen

5 rue du Général-de-Gaulle Oberhausbergen Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-11-29

fin : 2025-11-30

2025-11-29

Venez profiter de l’ambiance féérique et solidaire du Marché de Noël d’Oberhausbergen. Au programme produits régionaux et artisans locaux, vin chaud, animations pour les petits et les grands et, en exclusivité, le Père Noël ! 0 .

+33 3 88 56 26 00

