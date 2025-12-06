Marché de Noël Dolus-d’Oléron

Marché de Noël Dolus-d’Oléron samedi 6 décembre 2025.

Marché de Noël

Centre-Bourg Dolus-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 19:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Le temps d’une journée, le parking de l’Église se métamorphosera en un véritable village de Noël.

.

Centre-Bourg Dolus-d’Oléron 17550 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 32 36 culture@dolusoleron.fr

English :

For one day, the Church parking lot will be transformed into a veritable Christmas village.

German :

Einen Tag lang wird sich der Parkplatz der Kirche in ein echtes Weihnachtsdorf verwandeln.

Italiano :

Per un giorno, il parcheggio della Chiesa si trasformerà in un vero e proprio villaggio natalizio.

Espanol :

Durante un día, el aparcamiento de la iglesia se transformará en un auténtico pueblo navideño.

L’événement Marché de Noël Dolus-d’Oléron a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes