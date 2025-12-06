Marché de Noël Dolus-d’Oléron
Marché de Noël Dolus-d’Oléron samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël
Centre-Bourg Dolus-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06 19:00:00
Date(s) :
2025-12-06
Le temps d’une journée, le parking de l’Église se métamorphosera en un véritable village de Noël.
.
Centre-Bourg Dolus-d’Oléron 17550 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 32 36 culture@dolusoleron.fr
English :
For one day, the Church parking lot will be transformed into a veritable Christmas village.
German :
Einen Tag lang wird sich der Parkplatz der Kirche in ein echtes Weihnachtsdorf verwandeln.
Italiano :
Per un giorno, il parcheggio della Chiesa si trasformerà in un vero e proprio villaggio natalizio.
Espanol :
Durante un día, el aparcamiento de la iglesia se transformará en un auténtico pueblo navideño.
L’événement Marché de Noël Dolus-d’Oléron a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes