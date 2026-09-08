AGENDA · Dolus-d'Oléron
Marché de Noël Dolus-d’Oléron
samedi 5 décembre 2026 · Dolus-d'Oléron
Informations pratiques
Dolus-d’Oléron
Marché de Noël
Place de l’église Dolus-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 10:00:00
fin : 2026-12-05 19:00:00
Date(s) :
2026-12-05
Une journée pleine de festivités !
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Place de l’église Dolus-d’Oléron 17550 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 32 36 mairie@dolusoleron.fr
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English : Christmas Market
A day full of festivities!
L’événement Marché de Noël Dolus-d’Oléron a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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