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AGENDA · Dolus-d'Oléron

Marché de Noël Dolus-d’Oléron

samedi 5 décembre 2026 · Dolus-d'Oléron

Informations pratiques

Début
samedi 5 décembre 2026
Fin
samedi 5 décembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Place de l'église
Ville
17550 Dolus-d'Oléron
Département
Charente-Maritime
Tarif

Dolus-d’Oléron

Marché de Noël

Place de l’église Dolus-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 10:00:00
fin : 2026-12-05 19:00:00

Date(s) :
2026-12-05

Une journée pleine de festivités !
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Place de l’église Dolus-d’Oléron 17550 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 32 36  mairie@dolusoleron.fr

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English : Christmas Market

A day full of festivities!

L’événement Marché de Noël Dolus-d’Oléron a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

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