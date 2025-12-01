Marché de Noël Centre Albert Poncet Domérat

Marché de Noël

Centre Albert Poncet 335 boulevard Victor Hugo Domérat Allier

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-12-20 10:00:00

fin : 2025-12-21 18:00:00

Date(s) :

2025-12-20 2025-12-21

Producteurs locaux et artisanaux vous attendent dans une ambiance festive !

Tour de calèche offert pour tous de 11h à 12h et de 13h30 à 17h30, accessible aux PMR.

Dimanche à 15h, le Père Noël aura des surprises pour les enfants sages.

Centre Albert Poncet 335 boulevard Victor Hugo Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 02 37 01 52

English :

Local producers and craftspeople await you in a festive atmosphere!

Free horse-drawn carriage rides for all from 11am to 12pm and from 1:30pm to 5:30pm, accessible to wheelchair users.

On Sunday at 3pm, Santa Claus will have some surprises in store for well-behaved children.

German :

Lokale Produzenten und Kunsthandwerker erwarten Sie in einer festlichen Atmosphäre!

Kostenlose Kutschenfahrt für alle von 11 bis 12 Uhr und von 13.30 bis 17.30 Uhr, zugänglich für Personen mit eingeschränkter Mobilität.

Am Sonntag um 15 Uhr hat der Weihnachtsmann Überraschungen für brave Kinder.

Italiano :

Produttori e artigiani locali vi aspettano in un’atmosfera di festa!

Gite gratuite in carrozza per tutti dalle 11.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.30, accessibili alle persone con mobilità ridotta.

Domenica alle 15.00, Babbo Natale avrà in serbo alcune sorprese per i bambini più buoni.

Espanol :

Los productores y artesanos locales le esperan en un ambiente festivo

Paseos gratuitos en coche de caballos para todos, de 11:00 a 12:00 y de 13:30 a 17:30, accesibles a personas con movilidad reducida.

El domingo a las 15 h, Papá Noel tendrá preparadas algunas sorpresas para los niños buenos.

L’événement Marché de Noël Domérat a été mis à jour le 2025-11-08 par Montluçon Tourisme