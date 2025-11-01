MARCHE DE NOËL place des combattants Dompierre-les-Ormes

MARCHE DE NOËL

Marché de Noël à Dompierre-les-Ormes

On vous invite à notre Marché de Noël, le samedi 20 décembre 2025, de 10h à 18h, sur la place des Anciens Combattants.

Venez découvrir plus de 20 producteurs locaux et artisans qui vous proposeront des produits du terroir, des créations artisanales uniques et de nombreuses idées cadeaux pour les fêtes de fin d’année. .

place des combattants PLACE DES COMBATTANTS DOMPIERRE LES ORMES Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 52 52 51 severinedebiemme71@gmail.com

