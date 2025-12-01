MARCHÉ DE NOËL Donneville

MARCHÉ DE NOËL Donneville samedi 13 décembre 2025.

SALLE DES FÊTES ESPACE CABANAC Donneville Haute-Garonne

Début : 2025-12-13 10:30:00
fin : 2025-12-14 17:00:00

2025-12-13 2025-12-14

La commune de Donneville organise son marché de Noël !
Présence du Père Noël et boîte aux lettres du Père Noël
Ateliers créatifs enfants
Balades à dos d’ânes
Lecture de conte
Jeux gonflables
Sulkys poneycycles

Marché avec artisans producteurs et animations gratuites
Restauration sur place et vin chaud   .

SALLE DES FÊTES ESPACE CABANAC Donneville 31450 Haute-Garonne Occitanie  

English :

The commune of Donneville organizes its Christmas market!

