MARCHÉ DE NOËL

SALLE DES FÊTES ESPACE CABANAC Donneville Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 10:30:00

fin : 2025-12-14 17:00:00

Date(s) :

2025-12-13 2025-12-14

La commune de Donneville organise son marché de Noël !

Présence du Père Noël et boîte aux lettres du Père Noël

Ateliers créatifs enfants

Balades à dos d’ânes

Lecture de conte

Jeux gonflables

Sulkys poneycycles

Marché avec artisans producteurs et animations gratuites

Restauration sur place et vin chaud .

SALLE DES FÊTES ESPACE CABANAC Donneville 31450 Haute-Garonne Occitanie

English :

The commune of Donneville organizes its Christmas market!

L’événement MARCHÉ DE NOËL Donneville a été mis à jour le 2025-12-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE