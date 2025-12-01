MARCHÉ DE NOËL Donneville
MARCHÉ DE NOËL Donneville samedi 13 décembre 2025.
MARCHÉ DE NOËL
SALLE DES FÊTES ESPACE CABANAC Donneville Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 10:30:00
fin : 2025-12-14 17:00:00
Date(s) :
2025-12-13 2025-12-14
La commune de Donneville organise son marché de Noël !
Présence du Père Noël et boîte aux lettres du Père Noël
Ateliers créatifs enfants
Balades à dos d’ânes
Lecture de conte
Jeux gonflables
Sulkys poneycycles
Marché avec artisans producteurs et animations gratuites
Restauration sur place et vin chaud .
SALLE DES FÊTES ESPACE CABANAC Donneville 31450 Haute-Garonne Occitanie
English :
The commune of Donneville organizes its Christmas market!
L’événement MARCHÉ DE NOËL Donneville a été mis à jour le 2025-12-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE