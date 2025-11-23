Marché de Noël Jardins de la Mairie Donville-les-Bains

Marché de Noël

Jardins de la Mairie 97 Route de Coutances Donville-les-Bains

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-21

2025-12-19

38 exposants Restauration Animations .

Jardins de la Mairie 97 Route de Coutances Donville-les-Bains 50350 Manche Normandie +33 2 33 91 28 50 communication@donville.fr

