Marché de Noël Donzère
Marché de Noël Donzère samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël
Place du Champ de Mars Donzère Drôme
Début : Samedi 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-14
2025-12-13
Un moment d’émotions vous attend ! La magie de Noël s’installe à Donzère !
Venez découvrir le marché de Noël et profitez d’une ambiance féérique.
Place du Champ de Mars Donzère 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 49 70 30 mairie@donzere.net
English :
A moment of emotion awaits you! The magic of Christmas in Donzère!
Come and discover the Christmas market and enjoy a magical atmosphere.
German :
Ein Moment der Emotionen erwartet Sie! Der Weihnachtszauber hält Einzug in Donzère!
Besuchen Sie den Weihnachtsmarkt und genießen Sie die märchenhafte Atmosphäre.
Italiano :
Vi aspetta una vera e propria festa! La magia del Natale arriva a Donzère!
Venite a scoprire il mercatino di Natale e godetevi la sua magica atmosfera.
Espanol :
Le espera una gran fiesta La magia de la Navidad llega a Donzère
Venga a descubrir el mercado navideño y disfrute de un ambiente mágico.
