Marché de Noël Donzère

Marché de Noël Donzère samedi 13 décembre 2025.

Marché de Noël

Place du Champ de Mars Donzère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-14

Date(s) :
2025-12-13

Un moment d’émotions vous attend ! La magie de Noël s’installe à Donzère !
Venez découvrir le marché de Noël et profitez d’une ambiance féérique.
  .

Place du Champ de Mars Donzère 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 49 70 30  mairie@donzere.net

English :

A moment of emotion awaits you! The magic of Christmas in Donzère!
Come and discover the Christmas market and enjoy a magical atmosphere.

German :

Ein Moment der Emotionen erwartet Sie! Der Weihnachtszauber hält Einzug in Donzère!
Besuchen Sie den Weihnachtsmarkt und genießen Sie die märchenhafte Atmosphäre.

Italiano :

Vi aspetta una vera e propria festa! La magia del Natale arriva a Donzère!
Venite a scoprire il mercatino di Natale e godetevi la sua magica atmosfera.

Espanol :

Le espera una gran fiesta La magia de la Navidad llega a Donzère
Venga a descubrir el mercado navideño y disfrute de un ambiente mágico.

