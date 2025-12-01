Marché de Noël

Place du Champ de Mars Donzère Drôme

Tarif : – –

Date :

Début : Samedi 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-13

Un moment d’émotions vous attend ! La magie de Noël s’installe à Donzère !

Venez découvrir le marché de Noël et profitez d’une ambiance féérique.

Place du Champ de Mars Donzère 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 49 70 30 mairie@donzere.net

English :

A moment of emotion awaits you! The magic of Christmas in Donzère!

Come and discover the Christmas market and enjoy a magical atmosphere.

German :

Ein Moment der Emotionen erwartet Sie! Der Weihnachtszauber hält Einzug in Donzère!

Besuchen Sie den Weihnachtsmarkt und genießen Sie die märchenhafte Atmosphäre.

Italiano :

Vi aspetta una vera e propria festa! La magia del Natale arriva a Donzère!

Venite a scoprire il mercatino di Natale e godetevi la sua magica atmosfera.

Espanol :

Le espera una gran fiesta La magia de la Navidad llega a Donzère

Venga a descubrir el mercado navideño y disfrute de un ambiente mágico.

L’événement Marché de Noël Donzère a été mis à jour le 2025-05-21 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence