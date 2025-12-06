Marché de Noël Salle des fêtes Donzy
Salle des fêtes Place Gambetta Donzy Nièvre
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06 18:00:00
2025-12-06
Rendez-vous à la salle des fêtes, pour ce marché ou vous rencontrerez de nombreux artisans et producteurs locaux décoration, cadeaux, collections… Restauration possible sur place et vin chaud. Organisé par le Comité des Foires. .
Salle des fêtes Place Gambetta Donzy 58220 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 30 28
