Marché de Noël Salle des fêtes Donzy

Marché de Noël

Salle des fêtes Place Gambetta Donzy Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Rendez-vous à la salle des fêtes, pour ce marché ou vous rencontrerez de nombreux artisans et producteurs locaux décoration, cadeaux, collections… Restauration possible sur place et vin chaud. Organisé par le Comité des Foires. .

Salle des fêtes Place Gambetta Donzy 58220 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 30 28

English : Marché de Noël

German : Marché de Noël

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël Donzy a été mis à jour le 2025-11-19 par OT Bourgogne Coeur de Loire