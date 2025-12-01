Marché de Noël d’Orbec Orbec
Marché de Noël d’Orbec Orbec vendredi 19 décembre 2025.
Marché de Noël d’Orbec
Centre Culturel d’Orbec Orbec Calvados
Début : Vendredi Vendredi 2025-12-19 10:00:00
fin : 2025-12-21 20:00:00
2025-12-19
Produits du terroir, idées cadeaux, artisanat, profitez du Marché de Noël d’Orbec pour faire plaisir autour de vous. Petits et grands profiteront de la présence du Père Noël pour faire des photos souvenir ! Du vendredi 19 au dimanche 21 décembre.
Produits du terroir, idées cadeaux, artisanat, animations musicales le samedi, concert Gospel le dimanche à l’église, profitez du Marché de Noël d’Orbec pour faire plaisir autour de vous.
Petits et grands profiteront de la présence du Père Noël pour faire des photos souvenir! Le marché se déroulera dans la salle du Centre culturel mais aussi dans la cour dans de jolis chalets en bois.
Buvette sur place .
Centre Culturel d’Orbec Orbec 14290 Calvados Normandie +33 2 31 61 12 35
English : Marché de Noël d’Orbec
Local produce, gift ideas, arts and crafts, take advantage of the Orbec Christmas Market to give pleasure to those around you. Santa Claus will be on hand for young and old to take souvenir photos! Friday December 19 to Sunday December 21.
German : Marché de Noël d’Orbec
Produkte aus der Region, Geschenkideen, Kunsthandwerk nutzen Sie den Weihnachtsmarkt von Orbec, um anderen eine Freude zu machen. Groß und Klein werden von der Anwesenheit des Weihnachtsmanns profitieren, um Erinnerungsfotos zu machen! Von Freitag, den 19. bis Sonntag, den 21. Dezember.
Italiano :
Prodotti locali, idee regalo, arte e artigianato, approfittate del Mercatino di Natale di Orbec per dare piacere a chi vi circonda. Grandi e piccini potranno farsi fotografare con Babbo Natale! Da venerdì 19 a domenica 21 dicembre.
Espanol :
Productos locales, ideas para regalos, arte y artesanía, aproveche el Mercado de Navidad de Orbec para dar placer a los que le rodean. Grandes y pequeños podrán hacerse fotos con Papá Noel Del viernes 19 al domingo 21 de diciembre.
