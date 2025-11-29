Marché de Noël

Dordives Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-29 20:00:00

2025-11-29

Mettez-vous dans l’ambiance de Noël avec le marché de Noël de Dordives. Au programme animations maquillage, présences du Père Noël et Mère Noël, concours du plus beau pull de Noël ! Restauration sur place .

Dordives 45680 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 89 86 30

English :

Christmas Market

German :

Weihnachtsmarkt

Italiano :

Mercatino di Natale

Espanol :

Mercado de Navidad

