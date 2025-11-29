Marché de Noël Dordives
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-29 20:00:00
2025-11-29
Mettez-vous dans l’ambiance de Noël avec le marché de Noël de Dordives. Au programme animations maquillage, présences du Père Noël et Mère Noël, concours du plus beau pull de Noël ! Restauration sur place .
Dordives 45680 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 89 86 30
