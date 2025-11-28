Marché de Noël d’Orléans

Orléans Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28

fin : 2026-01-04

Date(s) :

2025-11-28

Le Marché de Noël étend son long manteau blanc places du Martroi, de la République et de la Loire. Des petits chalets en bois joliment décorés proposent de nombreux articles et de nombreux spectacles et animations sont proposés pour le plus grand bonheur des petits et des des grands !Familles

Immergez-vous dans l’atmosphère enchantée du Marché de Noël d’Orléans au cœur du centre historique.

Venez vivre en famille la magie des festivités de fin d’année avec des décorations, animations de Noël, manèges, chalets traditionnels et spécialités de Noël qui n’attendent que vous. .

Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 24 05 05 marche.noel@ville-orleans.fr

English :

The Christmas Market spreads its long white coat over the Place du Martroi, Place de la République and Place de la Loire. Small wooden chalets beautifully decorated offer many items and many shows and animations are proposed for the greatest happiness of children and adults!

German :

Der Weihnachtsmarkt breitet seinen langen weißen Mantel über die Place du Martroi, die Place de la République und die Place de la Loire aus. In kleinen, hübsch dekorierten Holzhütten werden zahlreiche Artikel angeboten, und es gibt viele Aufführungen und Animationen zur Freude von Groß und Klein!

Italiano :

Il Mercatino di Natale stende il suo lungo manto bianco su Place du Martroi, Place de la République e Place de la Loire. I piccoli chalet in legno, splendidamente decorati, offrono una vasta gamma di articoli e ci sono molti spettacoli e attività per il divertimento di grandi e piccini!

Espanol :

El Mercado de Navidad extiende su largo manto blanco sobre la plaza del Martroi, la plaza de la República y la plaza del Loira. Los pequeños chalets de madera bellamente decorados ofrecen una amplia gama de artículos y hay muchos espectáculos y actividades para el disfrute de grandes y pequeños

L’événement Marché de Noël d’Orléans Orléans a été mis à jour le 2025-05-06 par OT ORLEANS