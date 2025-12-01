Marché de Noël Dormans Place du Luxembourg Dormans
Marché de Noël Dormans Place du Luxembourg Dormans samedi 20 décembre 2025.
Marché de Noël Dormans
Place du Luxembourg Centre ville Dormans Marne
Début : 2025-12-20 09:00:00
fin : 2025-12-20 13:00:00
2025-12-20
Tout public
La commune de Dormans vous invite à découvrir ses animations de Noël, le samedi 20 décembre 2025.
Au programme
– photo avec le Père Noël offerte
– Promenade en calèche
– Fabrication de décoration
– Crêpes et vin chaud .
Place du Luxembourg Centre ville Dormans 51700 Marne Grand Est +33 6 71 00 00 98
