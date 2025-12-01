Marché de Noël Dormans Place du Luxembourg Dormans

Marché de Noël Dormans

Place du Luxembourg Centre ville Dormans Marne

Début : 2025-12-20 09:00:00

fin : 2025-12-20 13:00:00

2025-12-20

Tout public

La commune de Dormans vous invite à découvrir ses animations de Noël, le samedi 20 décembre 2025.

Au programme

– photo avec le Père Noël offerte

– Promenade en calèche

– Fabrication de décoration

– Crêpes et vin chaud .

