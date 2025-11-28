Marché de Noël d’Ornans

Centre-Ville Ornans Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 11:00:00

fin : 2025-11-29 22:00:00

Date(s) :

2025-11-28 2025-11-29 2025-11-30

Venez découvrir des produits régionaux et de beaux cadeaux à offrir aux gens que vous aimez. Le père Noël sera là pour vous accompagner tout au long du weekend. Laissez vous guider par les lumières et les merveilleuses odeurs qui se dégagent du cœur de la ville ! Feu d’artifice, balades en calèche contes spectacle féérique en costume de Noël lumineux, animations et nombreux concerts et chorales. .

Centre-Ville Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté communication@ornans.fr

English : Marché de Noël d’Ornans

German : Marché de Noël d’Ornans

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël d’Ornans Ornans a été mis à jour le 2025-09-10 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON