Marché de Noël Salle des fêtes Dornes

Salle des fêtes 1 place du 19 mars 1962 Dornes Nièvre
Début : 2025-12-07 09:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-07
L’association d’artisans et commerçants dornois organise son marché de Noel.
Salle des fêtes 1 place du 19 mars 1962 Dornes 58390 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 04 56 65
English :
The Dornois association of craftsmen and shopkeepers organizes its Christmas market.
