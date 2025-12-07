Marché de Noël Salle des fêtes Dornes

Marché de Noël

Salle des fêtes 1 place du 19 mars 1962 Dornes Nièvre

L’association d’artisans et commerçants dornois organise son marché de Noel.

English :

The Dornois association of craftsmen and shopkeepers organizes its Christmas market.

