Marché de Noël d’Orry-la-Ville

Rue des Fraisiers Orry-la-Ville Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-07

Le premier week-end de décembre, venez partager un moment magique avec vos proches à l’occasion du marché de Noël organisé par le Comité des Fêtes Orry‑la‑Ville/Montgrésin.

Le premier week-end de décembre, venez partager un moment magique avec vos proches à l’occasion du marché de Noël organisé par le Comité des Fêtes Orry‑la‑Ville/Montgrésin. L’ambiance chaleureuse de la salle polyvalente se transforme en véritable village de Noël, rempli de lumière, de gourmandises, d’artisanat et de surprises. .

Rue des Fraisiers Orry-la-Ville 60560 Oise Hauts-de-France contact@comitedesfetesorry.fr

English :

On the first weekend in December, come and share a magical moment with your loved ones at the Christmas market organized by the Comité des Fêtes Orry?la?Ville/Montgrésin.

German :

Am ersten Dezemberwochenende können Sie mit Ihren Lieben einen magischen Moment auf dem vom Festkomitee Orry?la?Ville/Montgrésin organisierten Weihnachtsmarkt verbringen.

Italiano :

Il primo fine settimana di dicembre, venite a condividere un momento magico con i vostri cari al mercatino di Natale organizzato dal Comité des Fêtes di Orry?la?Ville/Montgrésin.

Espanol :

El primer fin de semana de diciembre, venga a compartir un momento mágico con los suyos en el mercado navideño organizado por el Comité de Fiestas de Orry-la-Ville/Montgrésin.

L’événement Marché de Noël d’Orry-la-Ville Orry-la-Ville a été mis à jour le 2025-10-31 par Chantilly-Senlis Tourisme