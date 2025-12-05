Marché de Noël d’Ostwald Ostwald

Marché de Noël d’Ostwald

place de l’Eglise Ostwald Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-12-05

fin : 2025-12-07

2025-12-05

Ostwald réserve à ses visiteurs un beau programme durant ce week-end de marché de Noël. Il y aura bien entendu les chalets des exposants ainsi qu’un marché de producteurs, mais également des balades en calèche, des chants de Noël, une séance photo avec le Père Noël, plusieurs concerts ainsi que des spectacles, des animations.

place de l’Eglise Ostwald 67540 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 66 30 34

