Marché de noël, draco & neko la magie de noël Les Monts d’Andaine Les Monts d’Andaine

Les Monts d'Andaine 4 Chemin des Fontainettes Les Monts d'Andaine Orne

Samedi 2025-12-13 14:00:00

2025-12-14 21:00:00

2025-12-13

Marché de Noël avec des stands de créateurs artisans proposant des créations uniques et des boutiques originales. Vous pourrez voir des décos de Noël, bougies, sacoches, produits de beauté, résine, liège, illustrations, maquillages, objets personnalisés en bois, doudous, parfums, manga, figurines, bijoux, mugs, t-shirts, goodies, foulards, accessoires en laine, compositions florales, attrapes rêve, attrapes soleil, anges, dragons.

Il y aura le Père Noël qui viendra nous rendre visite. La Mère Noël sera là tout le week-end et proposera des petites animations. Les bénévoles de l’association auront décoré la salle de tout leur cœur, venez prendre des photos et découvrir les lieux.

Tombola de l’association 100% gagnante.

Des lots seront donnés par l’association, à condition d’avoir acheté + de 10€ sur un stand exposant.

Ouverture samedi de 14h à 21h et dimanche de 10h à 18h.

Entrée gratuite .

