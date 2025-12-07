Marché de Noël Dracy-le-Fort
Marché de Noël Dracy-le-Fort dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël
Salle polyvalente Dracy-le-Fort Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
Marché de Noël de Dracy-le-fort.
Artisans, produits gourmands, cadeaux uniques… plus de 25 exposants vous attendent !
Passage du père Noël entre 16h et 17h.
Pour les enfants, animations par la bibliothèque de Dracy de 15h à 17h00 lecture de contes de Noël et concours de dessins (lots à gagner).
Vin chaud et gaufres fraiches tout au long de la journée.
Organisé par l’Association des parents d’élèves de Dracy. .
Salle polyvalente Dracy-le-Fort 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté apedracy@gmail.com
English : Marché de Noël
German : Marché de Noël
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché de Noël Dracy-le-Fort a été mis à jour le 2025-11-14 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I