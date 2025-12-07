Marché de Noël Dracy-le-Fort

Marché de Noël

Salle polyvalente Dracy-le-Fort Saône-et-Loire

Marché de Noël de Dracy-le-fort.

Artisans, produits gourmands, cadeaux uniques… plus de 25 exposants vous attendent !

Passage du père Noël entre 16h et 17h.

Pour les enfants, animations par la bibliothèque de Dracy de 15h à 17h00 lecture de contes de Noël et concours de dessins (lots à gagner).

Vin chaud et gaufres fraiches tout au long de la journée.

Organisé par l’Association des parents d’élèves de Dracy. .

Salle polyvalente Dracy-le-Fort 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté apedracy@gmail.com

