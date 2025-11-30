Marché de Noël Dracy

Marché de Noël

dans le village Dracy Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 09:00:00

fin : 2025-11-30 17:00:00

Date(s) :

2025-11-30

Artisans, producteurs, commerçants, boudin artisanal, tartiflette, vin chaud, buvette, à 15h visite du Père-Noël. .

dans le village Dracy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté mairie.dracy@orange.fr

