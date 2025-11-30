Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël Dracy

Marché de Noël Dracy dimanche 30 novembre 2025.

Marché de Noël

dans le village Dracy Yonne

Artisans, producteurs, commerçants, boudin artisanal, tartiflette, vin chaud, buvette, à 15h visite du Père-Noël.   .

dans le village Dracy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   mairie.dracy@orange.fr

