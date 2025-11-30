Marché de Noël Dracy
Marché de Noël Dracy dimanche 30 novembre 2025.
Marché de Noël
dans le village Dracy Yonne
Début : 2025-11-30 09:00:00
fin : 2025-11-30 17:00:00
2025-11-30
Artisans, producteurs, commerçants, boudin artisanal, tartiflette, vin chaud, buvette, à 15h visite du Père-Noël. .
dans le village Dracy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté mairie.dracy@orange.fr
