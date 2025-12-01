Marché de Noël | Droujba Cognac | Exposition Pays Baltes Couvent des récollets Cognac
Couvent des récollets 53 rue d’Angoulême Cognac Charente
Début : 2025-12-01
fin : 2025-12-06
2025-12-01
L’association Droujba Cognac vous invite à son exposition annuelle pour découvrir les pays Baltes
Produits slaves, artisanat, livres, idées cadeaux…
Avec l’épicerie spécialisée Chez Oksana à Angoulême et la librairie le Texte Libre.
Couvent des récollets 53 rue d’Angoulême Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine droujba.cognac@yahoo.fr
English :
The Droujba Cognac association invites you to its annual exhibition to discover the Baltic countries:
Slavic products, crafts, books, gift ideas?
With specialist grocer Chez Oksana in Angoulême and bookshop Le Texte Libre.
German :
Der Verein Druschba Cognac lädt Sie zu seiner jährlichen Ausstellung ein, um die baltischen Länder zu entdecken:
Slawische Produkte, Kunsthandwerk, Bücher, Geschenkideen?
Mit dem Spezialitätenladen Chez Oksana in Angoulême und der Buchhandlung Le Texte Libre.
Italiano :
L’associazione Droujba Cognac vi invita alla sua mostra annuale per scoprire i paesi baltici:
Prodotti slavi, artigianato, libri, idee regalo?
Con la drogheria specializzata Chez Oksana di Angoulême e la libreria Le Texte Libre.
Espanol :
La asociación Droujba Cognac le invita a su exposición anual para descubrir los países bálticos:
Productos eslavos, artesanía, libros, ideas para regalar..
Con la tienda especializada Chez Oksana de Angulema y la librería Le Texte Libre.
