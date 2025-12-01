Marché de Noël | Droujba Cognac | Exposition Pays Baltes Couvent des récollets Cognac

Marché de Noël | Droujba Cognac | Exposition Pays Baltes

Couvent des récollets 53 rue d’Angoulême Cognac Charente

Début : 2025-12-01

fin : 2025-12-06

2025-12-01

L’association Droujba Cognac vous invite à son exposition annuelle pour découvrir les pays Baltes

Produits slaves, artisanat, livres, idées cadeaux…

Avec l’épicerie spécialisée Chez Oksana à Angoulême et la librairie le Texte Libre.

Couvent des récollets 53 rue d’Angoulême Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine droujba.cognac@yahoo.fr

English :

The Droujba Cognac association invites you to its annual exhibition to discover the Baltic countries:

Slavic products, crafts, books, gift ideas?

With specialist grocer Chez Oksana in Angoulême and bookshop Le Texte Libre.

German :

Der Verein Druschba Cognac lädt Sie zu seiner jährlichen Ausstellung ein, um die baltischen Länder zu entdecken:

Slawische Produkte, Kunsthandwerk, Bücher, Geschenkideen?

Mit dem Spezialitätenladen Chez Oksana in Angoulême und der Buchhandlung Le Texte Libre.

Italiano :

L’associazione Droujba Cognac vi invita alla sua mostra annuale per scoprire i paesi baltici:

Prodotti slavi, artigianato, libri, idee regalo?

Con la drogheria specializzata Chez Oksana di Angoulême e la libreria Le Texte Libre.

Espanol :

La asociación Droujba Cognac le invita a su exposición anual para descubrir los países bálticos:

Productos eslavos, artesanía, libros, ideas para regalar..

Con la tienda especializada Chez Oksana de Angulema y la librería Le Texte Libre.

