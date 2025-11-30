Marché de Noël Salle Jean Bertin Druyes-les-Belles-Fontaines
Marché de Noël Salle Jean Bertin Druyes-les-Belles-Fontaines dimanche 30 novembre 2025.
Marché de Noël
Salle Jean Bertin Rue Thiers Druyes-les-Belles-Fontaines Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30 09:00:00
fin : 2025-11-30 19:00:00
Date(s) :
2025-11-30
35 artisans et créateurs, buvette et restauration, vente d’huitres, visite du Père Noël à 11h et 15h, tombola. Abri extérieur chauffé. .
Salle Jean Bertin Rue Thiers Druyes-les-Belles-Fontaines 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 70 17 28 mairie-druyes-les-belles-fontaines@wanadoo.fr
English : Marché de Noël
German : Marché de Noël
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché de Noël Druyes-les-Belles-Fontaines a été mis à jour le 2025-10-30 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !