Marché de Noël Salle Jean Bertin Druyes-les-Belles-Fontaines

Marché de Noël

Salle Jean Bertin Rue Thiers Druyes-les-Belles-Fontaines Yonne

Début : 2025-11-30 09:00:00

fin : 2025-11-30 19:00:00

2025-11-30

35 artisans et créateurs, buvette et restauration, vente d’huitres, visite du Père Noël à 11h et 15h, tombola. Abri extérieur chauffé. .

Salle Jean Bertin Rue Thiers Druyes-les-Belles-Fontaines 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 70 17 28 mairie-druyes-les-belles-fontaines@wanadoo.fr

