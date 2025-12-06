Marché de Noël du Bout de l’île à Montjean-sur-Loire La Queue de l’Île Mauges-sur-Loire

Marché de Noël du Bout de l’île à Montjean-sur-Loire

La Queue de l’Île Au bout de l’île Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 11:00:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Entrez dans la magie de Noël avec le marché d’Au bout de l’île à Montjean-sur-Loire entre Angers et Nantes.

Un marché de Noël 100% éthique avec des produits locaux à emporter ou à déguster sur place !

Des artisans et artistes locaux vous présentent leurs créations, tandis que les vins, bières et gourmandises du coin raviront vos papilles.

Entre deux grignotages sucrés ou salés, laissez vous porter par la bonne humeur et la convivialité de ce rendez-vous où tout le monde vient simplement passer un bon moment. .

La Queue de l’Île Au bout de l’île Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 75 12 80 63 guinguette@auboutdelile.fr

English :

Experience the magic of Christmas at the Au bout de l’île market in Montjean-sur-Loire, between Angers and Nantes.

German :

Treten Sie mit dem Markt von Au bout de l’île in Montjean-sur-Loire zwischen Angers und Nantes in den Weihnachtszauber ein.

Italiano :

Vivete la magia del Natale al mercatino Au bout de l’île di Montjean-sur-Loire, tra Angers e Nantes.

Espanol :

Viva la magia de la Navidad en el mercado Au bout de l’île de Montjean-sur-Loire, entre Angers y Nantes.

L’événement Marché de Noël du Bout de l’île à Montjean-sur-Loire Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2025-10-27 par Pôle Tourisme ôsezMauges