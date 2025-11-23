Marché de Noël du Bugue Le Bugue

Marché de Noël du Bugue

Place du Royal Vézère Le Bugue Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

L’association interprofessionnelle du pays buguois, avec le soutien de la municipalité, vous invite à soutenir les artisans, créateurs et producteurs locaux lors du marché de Noël.

Buvette, vin chaud

Animations

Chants de Noël dans l’église .

Place du Royal Vézère Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 22 17 05 aiblebugue@gmail.com

