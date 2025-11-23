Marché de Noël du Bugue Le Bugue
Marché de Noël du Bugue Le Bugue dimanche 14 décembre 2025.
Marché de Noël du Bugue
Place du Royal Vézère Le Bugue Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14
L’association interprofessionnelle du pays buguois, avec le soutien de la municipalité, vous invite à soutenir les artisans, créateurs et producteurs locaux lors du marché de Noël.
Buvette, vin chaud
Animations
Chants de Noël dans l’église .
Place du Royal Vézère Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 22 17 05 aiblebugue@gmail.com
English : Marché de Noël du Bugue
German : Marché de Noël du Bugue
Italiano :
Espanol : Marché de Noël du Bugue
L’événement Marché de Noël du Bugue Le Bugue a été mis à jour le 2025-11-21 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère