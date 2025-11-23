Marché de Noël du Bugue Le Bugue

Marché de Noël du Bugue

Marché de Noël du Bugue Le Bugue dimanche 14 décembre 2025.

Marché de Noël du Bugue

Place du Royal Vézère Le Bugue Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14

Date(s) :
2025-12-14

L’association interprofessionnelle du pays buguois, avec le soutien de la municipalité, vous invite à soutenir les artisans, créateurs et producteurs locaux lors du marché de Noël.

Buvette, vin chaud
Animations

Chants de Noël dans l’église   .

Place du Royal Vézère Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 22 17 05  aiblebugue@gmail.com

English : Marché de Noël du Bugue

German : Marché de Noël du Bugue

Italiano :

Espanol : Marché de Noël du Bugue

L’événement Marché de Noël du Bugue Le Bugue a été mis à jour le 2025-11-21 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère