Marché de Noël du centre hospitalier du Pays de Craponne Centre Hospitalier Craponne-sur-Arzon

Marché de Noël du centre hospitalier du Pays de Craponne

Centre Hospitalier 16 Rue de la Ratille Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 09:00:00

fin : 2025-12-06 17:00:00

Date(s) :

2025-12-06

On vous attend nombreux pour le marché de noël de l’hôpital de Craponne-sur-Arzon.

.

Centre Hospitalier 16 Rue de la Ratille Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 01 10 00 animation@hopital-craponne.fr

English :

We look forward to seeing you at the Craponne-sur-Arzon hospital Christmas market.

German :

Wir erwarten Sie zahlreich zum Weihnachtsmarkt des Krankenhauses von Craponne-sur-Arzon.

Italiano :

Vi aspettiamo al mercatino di Natale dell’ospedale di Craponne-sur-Arzon.

Espanol :

Esperamos verle en el mercado navideño del hospital de Craponne-sur-Arzon.

L’événement Marché de Noël du centre hospitalier du Pays de Craponne Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay