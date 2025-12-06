Marché de Noël du centre hospitalier du Pays de Craponne Centre Hospitalier Craponne-sur-Arzon
Marché de Noël du centre hospitalier du Pays de Craponne Centre Hospitalier Craponne-sur-Arzon samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël du centre hospitalier du Pays de Craponne
Centre Hospitalier 16 Rue de la Ratille Craponne-sur-Arzon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 09:00:00
fin : 2025-12-06 17:00:00
Date(s) :
2025-12-06
On vous attend nombreux pour le marché de noël de l’hôpital de Craponne-sur-Arzon.
.
Centre Hospitalier 16 Rue de la Ratille Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 01 10 00 animation@hopital-craponne.fr
English :
We look forward to seeing you at the Craponne-sur-Arzon hospital Christmas market.
German :
Wir erwarten Sie zahlreich zum Weihnachtsmarkt des Krankenhauses von Craponne-sur-Arzon.
Italiano :
Vi aspettiamo al mercatino di Natale dell’ospedale di Craponne-sur-Arzon.
Espanol :
Esperamos verle en el mercado navideño del hospital de Craponne-sur-Arzon.
L’événement Marché de Noël du centre hospitalier du Pays de Craponne Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay