Marché de Noël du CFAA 47 CFAA 47 Sainte-Livrade-sur-Lot

Marché de Noël du CFAA 47

CFAA 47 2215 Route de Casseneuil Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Ouverture du marché à 14h, photo avec le Père Noël et jeux d’animation à 16h suivi d’un défilé des tracteurs à 18h.

Restauration sur place en continu.

CFAA 47 2215 Route de Casseneuil Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 47 69

English : Marché de Noël du CFAA 47

Market opening at 2pm, photo with Santa and entertainment games at 4pm, followed by a tractor parade at 6pm.

Continuous on-site catering.

