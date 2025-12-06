Marché de Noël du CFAA 47 CFAA 47 Sainte-Livrade-sur-Lot
Marché de Noël du CFAA 47 CFAA 47 Sainte-Livrade-sur-Lot samedi 6 décembre 2025.
CFAA 47 2215 Route de Casseneuil Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Ouverture du marché à 14h, photo avec le Père Noël et jeux d’animation à 16h suivi d’un défilé des tracteurs à 18h.
Restauration sur place en continu.
CFAA 47 2215 Route de Casseneuil Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 47 69
English : Marché de Noël du CFAA 47
Market opening at 2pm, photo with Santa and entertainment games at 4pm, followed by a tractor parade at 6pm.
Continuous on-site catering.
