Marché de Noël du Chateau Calens Château Calens Beautiran

Château Calens 6 rue des Mages Beautiran Gironde

Le Château Calens ouvre ses portes pour la toute première édition de son Marché de Noël !

Au cœur des Graves, venez profiter d’un week-end féérique mêlant traditions, gourmandises et découvertes locales.

Au programme

Balades à poneys pour les enfants

Ferme pédagogique avec agneaux et brebis

Boîte aux lettres et visite du Père Noël

Chorale de Noël

Stands d’artisans et producteurs locaux

Buvette et restauration sur place

Illumination du grand sapin

Entre dégustations de vins du domaine, animations familiales et ambiance magique, ce rendez-vous est l’occasion idéale pour préparer les fêtes tout en soutenant les artisans et producteurs de la région. .

Château Calens 6 rue des Mages Beautiran 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 63 60 45 vignobleslucasartaud@gmail.com

