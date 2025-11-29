Marché de Noël du Chateau Calens Château Calens Beautiran
Château Calens 6 rue des Mages Beautiran Gironde
Tarif : – –
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-30
2025-11-29
Le Château Calens ouvre ses portes pour la toute première édition de son Marché de Noël !
Au cœur des Graves, venez profiter d’un week-end féérique mêlant traditions, gourmandises et découvertes locales.
Au programme
Balades à poneys pour les enfants
Ferme pédagogique avec agneaux et brebis
Boîte aux lettres et visite du Père Noël
Chorale de Noël
Stands d’artisans et producteurs locaux
Buvette et restauration sur place
Illumination du grand sapin
Entre dégustations de vins du domaine, animations familiales et ambiance magique, ce rendez-vous est l’occasion idéale pour préparer les fêtes tout en soutenant les artisans et producteurs de la région. .
Château Calens 6 rue des Mages Beautiran 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 63 60 45 vignobleslucasartaud@gmail.com
