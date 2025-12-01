Marché de Noël du château de la Tranchade Garat
Marché de Noël du château de la Tranchade Garat samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël du château de la Tranchade
Château de la Tranchade Garat Charente
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13 20:00:00
2025-12-13 2025-12-14
L’Association des Amis du Château de La Tranchade vous invite à découvrir la 19ème édition du Marché de Noël avec de nouveaux exposants cette année !
Château de la Tranchade Garat 16410 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 81 68 30 aact16@gmail.com
English :
The Association des Amis du Château de La Tranchade invites you to discover the 19th edition of the Christmas Market with new exhibitors this year!
German :
Der Verein der Freunde des Schlosses La Tranchade lädt Sie ein, die 19. Ausgabe des Weihnachtsmarktes mit neuen Ausstellern in diesem Jahr zu entdecken!
Italiano :
L’Association des Amis du Château de La Tranchade vi invita a scoprire la 19esima edizione del Mercatino di Natale con nuovi espositori quest’anno!
Espanol :
La Association des Amis du Château de La Tranchade le invita a descubrir la 19ª edición del Mercado de Navidad, que este año cuenta con nuevos expositores
L’événement Marché de Noël du château de la Tranchade Garat a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême