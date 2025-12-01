Marché de Noël du château de la Tranchade Garat

Marché de Noël du château de la Tranchade

Château de la Tranchade Garat Charente

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-13 20:00:00

2025-12-13 2025-12-14

L’Association des Amis du Château de La Tranchade vous invite à découvrir la 19ème édition du Marché de Noël avec de nouveaux exposants cette année !

Château de la Tranchade Garat 16410 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 81 68 30 aact16@gmail.com

English :

The Association des Amis du Château de La Tranchade invites you to discover the 19th edition of the Christmas Market with new exhibitors this year!

German :

Der Verein der Freunde des Schlosses La Tranchade lädt Sie ein, die 19. Ausgabe des Weihnachtsmarktes mit neuen Ausstellern in diesem Jahr zu entdecken!

Italiano :

L’Association des Amis du Château de La Tranchade vi invita a scoprire la 19esima edizione del Mercatino di Natale con nuovi espositori quest’anno!

Espanol :

La Association des Amis du Château de La Tranchade le invita a descubrir la 19ª edición del Mercado de Navidad, que este año cuenta con nuevos expositores

