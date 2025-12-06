Marché de noël du Clos de Bois Milon Clos de Bois Milon Saint-André-de-Cubzac
Clos de Bois Milon 730 Chemin de Bois Milon Saint-André-de-Cubzac Gironde
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-07
2025-12-06
Le Clos de Bois Milon vous donne rendez-vous pour sa 1ère édition le 6 et 7 décembre de 9h à 19h pour son marché de noël.
Différents producteurs seront présents champagne, miel, cognac et pineau, Bouchon de Bordeaux, livres, vins de la propriété, conserves maison… Exposition de véhicules anciens. .
