Marché de noël du Clos de Bois Milon Clos de Bois Milon Saint-André-de-Cubzac

Marché de noël du Clos de Bois Milon

Clos de Bois Milon 730 Chemin de Bois Milon Saint-André-de-Cubzac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-06

Le Clos de Bois Milon vous donne rendez-vous pour sa 1ère édition le 6 et 7 décembre de 9h à 19h pour son marché de noël.

Différents producteurs seront présents champagne, miel, cognac et pineau, Bouchon de Bordeaux, livres, vins de la propriété, conserves maison… Exposition de véhicules anciens. .

Clos de Bois Milon 730 Chemin de Bois Milon Saint-André-de-Cubzac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 42 25 95

English : Marché de noël du Clos de Bois Milon

L’événement Marché de noël du Clos de Bois Milon Saint-André-de-Cubzac a été mis à jour le 2025-12-02 par Bourg Cubzaguais Tourisme