Marché de Noël du Clos de la Loutre

Domaine de Bornacq Loye-sur-Arnon Cher

Début : Samedi 2025-11-29 09:30:00

fin : 2025-11-29 18:00:00

2025-11-29

Le domaine de Bornacq vous a concocté un superbe marché de Noël

En intérieur, venez découvrir l’artisanat et les producteurs locaux pour vos fêtes de fin d’année produits locaux, poterie, savons, tisanes, cuir, livres, miel bio et bien d’autres merveilles encore!

Food truck, crêpes sur place. .

Domaine de Bornacq Loye-sur-Arnon 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 6 33 90 29 89

English :

The Bornacq estate has put together a superb Christmas market for you

German :

Die Domaine de Bornacq hat einen tollen Weihnachtsmarkt für Sie zusammengestellt

Italiano :

La tenuta Bornacq ha allestito per voi un superbo mercatino di Natale

Espanol :

La finca Bornacq le propone un magnífico mercado navideño

L’événement Marché de Noël du Clos de la Loutre Loye-sur-Arnon a été mis à jour le 2025-11-07 par OT CHATEAUMEILLANT