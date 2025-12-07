Marché de Noël du Club des Aînés Quend
Marché de Noël du Club des Aînés Quend dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël du Club des Aînés
Quend Somme
Tarif : 0 – 0 –
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 15:00:00
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
La magie de Noël est de retour, venez visiter le marché de Noël qui vous donnera un avant-goût de cette fête magique. 0 .
Quend 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 21 20
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché de Noël du Club des Aînés Quend a été mis à jour le 2025-06-25 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre