MARCHÉ DE NOËL DU CŒUR DE VILLE

Frontignan Hérault

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-07

2025-12-05

De nombreux chalets et stands proposeront dégustations, créations artisanales, bijoux, décorations, jouets et gourmandises, dans une ambiance féérique rythmée par des animations musicales et déambulations enchantées.

La magie se déploiera dans tout le cœur de ville avec l’incontournable marché de Noël. De nombreux chalets et stands proposeront dégustations, créations artisanales, bijoux, décorations, jouets et gourmandises, dans une ambiance féérique rythmée par des animations musicales et déambulations enchantées.Carrousel, grande roue en bois, stand maquillage et visite du père Noël en calèche (immortalisée par des photos offertes par la ville), les enfants aussi seront comblés.Vendredi 5, la chorale du Chœur du Sud donnera une représentation à partir de 18h, sur le parvis de l’église Saint-Paul. .

Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 4 67 18 50 00 contact@frontignan.fr

English :

Numerous chalets and stalls will be offering tastings, craft creations, jewelry, decorations, toys and delicacies, in a magical atmosphere punctuated by musical entertainment and enchanted strolls.

German :

Zahlreiche Chalets und Stände bieten Kostproben, handwerkliche Kreationen, Schmuck, Dekorationen, Spielzeug und Leckereien an, in einer märchenhaften Atmosphäre, die von musikalischen Darbietungen und zauberhaften Umzügen bestimmt wird.

Italiano :

Una miriade di chalet e bancarelle offriranno degustazioni, creazioni artigianali, gioielli, decorazioni, giocattoli e dolcetti, in un’atmosfera magica scandita da intrattenimento musicale e passeggiate incantevoli.

Espanol :

Numerosos chalés y puestos ofrecerán degustaciones, creaciones artesanales, joyas, adornos, juguetes y golosinas, en un ambiente mágico amenizado por espectáculos musicales y encantadores paseos.

